Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки". Ранее приглашение получили все члены, в том числе российский лидер Владимир Путин. Об этом президент Зеленский сообщил в своем Twitter.
"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность 🇺🇦, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - написал глава государства.
Отметим, президент Индонезии Джоко Видодо сейчас является главой G20. Тем временем россия является одной из стран Большой двадцатки, так что ее руководитель-диктатор путин может тоже присутствовать на саммите G20.
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