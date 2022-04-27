Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит G20, куда может явится и путин.

Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки". Ранее приглашение получили все члены, в том числе российский лидер Владимир Путин. Об этом президент Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность 🇺🇦, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - написал глава государства.

Провів перемовини з Президентом 🇮🇩 @jokowi. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності 🇺🇦, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті @g20org. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022

Отметим, президент Индонезии Джоко Видодо сейчас является главой G20. Тем временем россия является одной из стран Большой двадцатки, так что ее руководитель-диктатор путин может тоже присутствовать на саммите G20.

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