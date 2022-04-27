Командование ДШВ ВСУ сообщило, кто из защитников получит 100 тысяч гривен в месяц.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищают Украину от российских оккупационных войск. Практически сразу президент Украины Владимир Зеленский пообещал военным платить 100 тысяч гривен в месяц за защиту страны. В командовании ДШВ ВСУ сообщили, по какой формуле будут начислятся деньги.

"Согласно постановлению Кабинета Министров от 28.02.2022 №168 на период действия военного положения всем военнослужащим (в т.ч. призванные по мобилизации) выплачивается дополнительное вознаграждение в размере:

30 тыс.грн. – за весь период действия военного положения (с 24.02.2022 и до дня его завершения (или со дня призыва на военную службу и по дню освобождения от нее));

100 тыс.грн. – непосредственное участие в боевых действиях или осуществление мер их обеспечения, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий (пропорционально дням участия)", - было написано в публикации.

Также приведены следующие примеры, как считать зарплату.

Отмечено, что в некоторых случаях солдаты не смогут получить деньги, а именно:

добровольно сдались в плен;

самовольно покинули воинскую часть, место службы или дезертировали;

отбывают наказание на гауптвахте и дисциплинарных частях;

отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения служебных полномочий или отстранены от должности;

отказались выполнять боевые приказы (распоряжения);

находились в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения;

намеренно повлекли за собой телесные повреждения или другой вред своему здоровью или самоубийство;

в случае совершения других действий (бездействия), имеющих признаки административного или уголовного правонарушения;

находились под стражей или домашним арестом.

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