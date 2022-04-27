Россиянка, которая растоптала и разорвала украинский флаг у посольства России в Швеции, будет отвечать за это. Женщина буквально набросилась с критикой на девушку, которая подняла истоптанный украинский флаг. Об инциденте Хельга Кайда рассказала на своей Facebook-странице.
Так, видео сняла девушка, которую россиянка стала оскорблять. Украину она назвала фашистским государством, а всех украинок — прости*утками и поломойками. Видео стало вирусным, и на него обратило внимание украинское посольство в Швеции.
Женщину удалось идентифицировать - теперь ею занимаются правоохранители.
«Короче: я стала жертвой ненависти по национальности и внешности. Это произошло возле российского посольства в Стокгольме. Русская дама словесно напала на меня и пригрозила напасть на меня физически, потому что я подняла украинский флаг, на который она наступила.
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Этим постом я хотел бы повысить осведомленность о том, что люди с такими ценностями живут в демократических обществах» - проинформировала Хельга.
Также стало известно, что за бескультурное и конфликтное поведение русскую нарушителньицу уже уволили.
Она работала в частной шведской школе, однако после инцидента ее уволили.
Напомним, корабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходит.
Также сообщалось, что "власть" Приднестровья боится пойти войной в Украину: "Совсем не смешно".
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