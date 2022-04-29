Техника страдает от дефекта, о котором западные военные знают уже несколько десятилетий и которую называют эффектом "джека из коробки".

Российские танки, задействованные в войне против Украины, имеют конструктивный недостаток – эффект "джека из коробки", из-за которого превращаются в "идеальные мобильные гробы" для оккупантов. Об этом пишет CNN.

Иностранные эксперты утверждают, что проблемы войск рф не ограничиваются огромным количеством потерянных танков. Ссылаясь на снимки с поля боя, они говорят, что эта российская военная техника страдает от дефекта, о котором западные военные знают уже несколько десятилетий и которую называют эффектом "джека из коробки".

Эта проблема связана с тем, как хранятся боеприпасы танков рф. В отличие от современных западных танков, у русских есть несколько снарядов в своих башнях. Это делает их очень уязвимыми, поскольку даже косвенный удар может вызвать цепную реакцию. Тогда взорвется весь их запас боеприпасов. В то же время ударная волна может взорвать башню танка.

Танки армии рф с оторванными башнями – это лишь последний признак того, что рф не рассчитывала на долгие боевые действия и не ожидала такого отпора.

Такой дефект имеется почти во всей бронетехнике, которую использует россия в Украине.

Боевая машина пехоты БМД-4 является "мобильным гробом", который просто уничтожить при попадании ракеты;

Т-90 и Т-72 модернизированы, но система загрузки ракет осталась схожей. Поэтому танки так же уязвимы;

Т-80 также имеет схожую систему зарядки ракет.

Напомним, оккупанты перебросили на Харьковщину дополнительные силы и технику.

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