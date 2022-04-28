Оккупанты при этом скрывают свои планы от общественности и пытаются изобразить мирную жизнь в захваченных городах.

Депутаты Красноярского края России собрались незаконно вывозить зерно из оккупированной Херсонщины. Таким образом, они намерены принудительно забирать урожай у фермеров. Такие данные появились в сети после публикации в пресс-службе Красноярского края.

Затем оккупанты поспешили заявить, что это ошибка. Впоследствии публикация исчезла с сайта, однако сохранилась в архиве Waybackmachine. Уже известно, что русские захватчики насильно меняют валюту в области и собираются перейти на рубли с первого мая.

А «зампред военно-гражданской администрации региона» заявил, что «возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено». Примечательно, что после того, как наступательная операция захватчиков не продвинулась так, как надо, и появились заявления о том, как Украина выйдет из переговоров в случае любого псевдореферендума, в Херсоне от этой идеи пока отказались.

В россии, на Кустанайской улице в Москве, сегодня ночью раздавались взрывы. Кроме того, на Западе Москвы горело четырехэтажное здание. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора и многочисленные Телеграм-каналы.

"Намедитировали, огонь дошёл до московии... Гори-гори ясно, чтобы не погасло!", - говорится в сообщении одного из Телеграм-каналов.

Напомним, оккупанты перебросили на Харьковщину дополнительные силы и технику.

Как сообщала Politeka, враг наращивает темпы наступления и хочет окружить войска ВСУ.

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