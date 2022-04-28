Чтобы обеспечить внутренних переселенцев жильем, государству нужно предоставить им около 600 000 квартир. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
По словам представителя ОП, в результате полномасштабного вторжения российской федерации, более 2 миллионов украинцев были вынуждены сменить место жительства.
"Более 2 миллионов человек сменили место своего жительства, то есть считаются временно перемещенными лицами. Государству необходимо предоставить около 600 тысяч квартир для обеспечения переселенцев жильем", - заявил Тимошенко.
Заместитель Советника ОП подчеркнул, что потребности внутренних переселенцев будут осуществляться за счет строительства «с нуля» и покупки недвижимости, которая уже есть на рынке в регионах. В 2022 году государство планирует предоставить 53 тысячи квартир. Это обеспечит жильем 180 тысяч человек.
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