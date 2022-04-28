В Офисе президента сообщили о реализации проекта на строительство и покупку 600 тысяч квартир.

Чтобы обеспечить внутренних переселенцев жильем, государству нужно предоставить им около 600 000 квартир. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

По словам представителя ОП, в результате полномасштабного вторжения российской федерации, более 2 миллионов украинцев были вынуждены сменить место жительства.

"Более 2 миллионов человек сменили место своего жительства, то есть считаются временно перемещенными лицами. Государству необходимо предоставить около 600 тысяч квартир для обеспечения переселенцев жильем", - заявил Тимошенко.

Заместитель Советника ОП подчеркнул, что потребности внутренних переселенцев будут осуществляться за счет строительства «с нуля» и покупки недвижимости, которая уже есть на рынке в регионах. В 2022 году государство планирует предоставить 53 тысячи квартир. Это обеспечит жильем 180 тысяч человек.

Для нового строительства уже выбрано 15 областей и город Киев. По предварительным расчетам, на воплощение этого проекта понадобится 306 миллиардов гривен.

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