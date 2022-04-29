Скрытая мобилизация, которая сейчас проводится, может быть заменена официальной.

На данный момент оккупанты всеми силами пытаются расшатать историю с Украиной, распространяют фейки и пропагандируют истории о необъяснимом нацизме на нашей земле. Все делается ради будущей полной мобилизации. В интервью Радио НВ Роман Цымбалюк рассказал о возможной мобилизации рф.

«Мы сталкиваемся с тем, что действительно скрытая мобилизация, которая сейчас проводится, может быть заменена официальной; и слово «война» у них звучит гораздо чаще сейчас, чем слово «специальная военная операция». Разница на самом деле колоссальная. Чем больше россияне будут слушать слово «война», это означает, что их всех могут собрать, одеть в военную форму, дать каски 1944 года и отправить в Украину» - говорит Цимбалюк.

Он подмечает, что для украинцев это означает одно – вторжение будет продолжаться и все оккупанты полягут на нашей земле.

«Я так уверенно говорю, потому что здесь умерло такое количество российской десантуры — элиты российской армии, которые еще год назад шагали по булыжной мостовой Красной площади, — а сейчас даже не имеют могил» - добавляет Цимбалюк.

Также он рассуждает, что говорить о конкретных сроках наступления или нападения сложно, ведь ситуация меняется каждый день.

Известно, что российские войска наращивают темпы наступления в Харьковской области. В то же время Вооруженные Силы Украины мужественно удерживают свои позиции. Об этом 28 апреля сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Напомним, оккупанты не смогут захватить Харьков, что ждет город.

Как сообщала Politeka, под вражеский огонь попала Харьковщина, после снаряда осталась огромная воронка.

Также Politeka писала, что оккупанты разрушили жилой дом в центре Харькова.