На кону наше будущее и будущее наших детей. Дети наши должны жить в лучшей стране. Либо так, либо никак – третьего не дано.

Украинские защитники продолжают бороться с российскими оккупантами, которые вероломно вторглись в нашу страну - убивают, разрушают, насилуют и мародерствуют.

Видео с фрагментами боевой работы ВСУ опубликовало издание "Цензор".

Один из военных отметил, что происходящая сегодня война – цена за свободу Украины и ее граждан. Бойцы ВСУ отмечают, что сделают все, чтобы изгнать российских оккупантов из Украины и защитить мирных жителей. После эффектного удара ВСУ, оккупанты и их техника догорают в овраге.

"Каждый мужчина должен знать, что он здесь родился, вырос... и все это нам дала земля – жизнь, в первую очередь. Много чего нужно будет перестроить... Это и есть цена за нашу свободу. На кону наше будущее и будущее наших детей. Дети наши должны жить в лучшей стране. Либо так, либо никак – третьего не дано", – подчеркнул он.

Напомним, ВСУ поквитались с российскими захватчиками, фото.

Как сообщала Politeka, ВСУ отправили "на концерт Кобзона" российских оккупантов.

Также Politeka писала, десантники показали, как уничтожают оккупантов рф.