ПАСЕ создала резолюцию и поддержала создание международного трибунала из-за агрессии россии в Украине.

Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку всем усилиям по расследованию международных преступлений россии на территории суверенной Украины и выступила за создание международного трибунала. Об этом сообщила в среду пресс-служба ПАСЕ.

Стоит отметить, что члены Ассамблеи утвердили свою резолюцию на основе доклада немецкого депутата Франка Швабе, главы группы социалистов в ПАСЕ.

Как уточнила глава делегации Верховной Рады Украины в Ассамблее Мария Мезенцева, этим документом ПАСЕ обращается к членам Совета Европы с призывом немедленно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования преступления агрессии, совершенного политическим и военным руководством российской федерации и предоставления необходимой финансовой поддержки.

Также в резолюции есть рекомендация Комитета министров Совета Европы назначить спецпредставителя по последствиям агрессии россии в отношении Украины.

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