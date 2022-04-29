Об этом в интревью «В гостях у Гордона» сообщил бывший глава управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич.
«Летчиков-то у них нет. Посмотрите, каких летчиков мы берем в плен, не считая тех, которые, как камикадзе, погибают вместе с самолетами и вертолетами. Замкомандира полка и командир эскадрильи. Вдумайтесь! Получается, летать-то некому. Где ж простые лейтенанты, старшие лейтенанты? Все, приплыли", – пояснил Петрулевич.
Впрочем, ракет, которыми россияне обстреливают дома мирных жителей и критическую инфраструктуру, у врага еще очень много – предупредил Петрулевич.
«В последнее время они используют тактику просто разрушений. Как Грозный разрушали, как Сирию разрушали. Только они не понимают одного – за все это придется отвечать. Это просто так не пройдет", – заверил генерал-майор.
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Отметим, силы ВСУ практически ежедневно сбивают вражеские самолеты и вертолеты. На утро 28 апреля, по данным Генштаба ВСУ, уже было ликвидировано 187 самолетов и 155 вертолетов.
Напомним, Михаил Подоляк предупредил россиян о взрывах и сказал, где они будут.
Также Politeka.net писала, что авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы: появилось видео.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в рф столкнулись два вертолета, появилось видео.