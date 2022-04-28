Железнодорожный мост в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района Запорожской области был взорван 28 апреля утром. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Этот мост был важен для оккупантов - именно через него рашисты поставляли оружие и топливо из временно оккупированного Крыма. Братчук добавил, что после разрушения моста у российских солдат началась паника.
Известно также, что среди прочего через Мелитополь российские оккупанты вывозили в Крым ворованное украинское зерно, чтобы через порт переправить его в россию.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
"Украина будет защищать себя": Подоляк предупредил россиян о взрывах и сказал, где они будут
«Будем молиться»: Александр Пономарев срочно просит украинцев о помощи
Корабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходит
Оккупанты могут ринуться в новую атаку на Украину: названы сроки и цели
Напомним, ВСУ поквитались с российскими захватчиками, фото.
Как сообщала Politeka, ВСУ отправили "на концерт Кобзона" российских оккупантов.
Также Politeka писала, десантники показали, как уничтожают оккупантов рф.