Российские солдаты на чужой земле и их ждет еще немало сюрпризов от партизан, теробороны и ВСУ.

Железнодорожный мост в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района Запорожской области был взорван 28 апреля утром. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Этот мост был важен для оккупантов - именно через него рашисты поставляли оружие и топливо из временно оккупированного Крыма. Братчук добавил, что после разрушения моста у российских солдат началась паника.

Известно также, что среди прочего через Мелитополь российские оккупанты вывозили в Крым ворованное украинское зерно, чтобы через порт переправить его в россию.

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