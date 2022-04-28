Пленный оккупант рассказал о том, как рашистам "воюется" в Рубежном. Солдатик родом из Луганщины также пожаловался на обеспечение "второй армии мира". Видео с допросом опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Оккупант рассказал, что попал в плен в Рубежном. Он также признался, что настрой в его подразделении ужасный. Потому что люди не хотят воевать, они наоборот хотят вернуться домой. Но их начальство этого не позволяет и даже не разрешает созвониться с родственниками.
Оккупант добавил, что их подразделение несет значительные потери. В частности, с 260 человек сразу погибли около половины.
Пленный также рассказал, что питание у них "отвратительное и ужасное". Живут они в погребах, условий никаких нет - трусов и носков им не дают.
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"Никакого обеспечения у нас нет. Что успел купить, что семья передала с дому, то и носишь. Даже трусов с носками нет. Обувь вся гражданская", - пожаловался он.
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