Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, сколько альянс будет поддерживать Украину и какая помощь будет оказана.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от росси. С самого начала весь мир начал помогать Украине, включая многие страны НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, сколько альянс будет помогать Украине и на что украинцам стоит рассчитывать, передает "Украинская правда".

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть высокая вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", - сообщил Генсек.

Также Столтенберг рассказал, какая именно помощь будет оказана Украине:

"Союзники по НАТО готовятся оказывать поддержку в течение длительного периода, а также помогать Украине транзитом, переходом от старого оборудования советских времен к более современному вооружению и системам по стандарту НАТО, что также потребует дополнительной подготовки".

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