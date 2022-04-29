Оккупанты активизируют свои действия из-за отсутствия успехов во время наступления.

Начальник Генштаба России Герасимов прибыл в Изюм, чтобы лично командовать наступлением. Проинформировал источник издания Defense Express.

Причин приезда такого высокопоставленного чиновника может быть две. Вероятно, руководство войск рф сосредотачивает силы ради получения хоть каких-то успехов на фронте и нуждаются в тактических победах.

Вторым вариантом стало назначение Дворникова единственным командующим войсками РФ в Украине. Это не улучшило состояние дел с управлением и координацией оккупационных подразделений на поле боя.

Также известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, сколько альянс будет помогать Украине и на что украинцам стоит рассчитывать, передает "Украинская правда".

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть высокая вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", - сообщил Генсек.

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