Начальник Генштаба России Герасимов прибыл в Изюм, чтобы лично командовать наступлением. Проинформировал источник издания
Причин приезда такого высокопоставленного чиновника может быть две. Вероятно, руководство войск рф сосредотачивает силы ради получения хоть каких-то успехов на фронте и нуждаются в тактических победах.
Вторым вариантом стало назначение Дворникова единственным командующим войсками РФ в Украине. Это не улучшило состояние дел с управлением и координацией оккупационных подразделений на поле боя.
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Также известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, сколько альянс будет помогать Украине и на что украинцам стоит рассчитывать, передает "Украинская правда".
"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть высокая вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", - сообщил Генсек.
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