ВСУ продолжает сдерживать российские наступательные силы на Донбассе и смогли отбить новую попытку захватить Рубежное.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. После поражения на севере Украины россия пытается достичь успеха на Донбассе, где сейчас идут ожесточенные бои. В Генштабе ВСУ сообщили, как сейчас обстоят дела на самом жарком участке фронта.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции", - отмечено в публикации.

Также отмечено, что оккупант продолжает накрывать авиацией Мариуполь, а именно - "Азовсталь".

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