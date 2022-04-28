Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. После поражения на севере Украины россия пытается достичь успеха на Донбассе, где сейчас идут ожесточенные бои. В Генштабе ВСУ сообщили, как сейчас обстоят дела на самом жарком участке фронта.
"На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.
Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции", - отмечено в публикации.
Также отмечено, что оккупант продолжает накрывать авиацией Мариуполь, а именно - "Азовсталь".
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