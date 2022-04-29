"Пусть каждый ребенок в этой многострадальной Украине дождется своего папочки"

Трогательное видео, как девочка встречает дома папу-защитника показали на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбук. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз)

«Вот ради таких моментов мы и воюем», - сказано в посте.

Кадры растрогали украинцев.

"Пусть все дети Украины так встречают своих родителей", "любовь всегда побеждает зло! Слава Украине! Героям слава", "Сохрани Боже всех защитников", "Боже, какое счастье", "И я радуюсь вместе с этой девочкой. Возвращайтесь живые!!!! Да сохранит Вас Господь", "пусть каждый ребенок в этой многострадальной Украине дождется своего папочки, так этого хочется", "на это можно смотреть вечно! Скорее бы все папаши вернулись к детишкам и были с ними дома!"- пишут в комментариях.

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