Трогательное видео, как девочка встречает дома папу-защитника показали на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбук. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз)
«Вот ради таких моментов мы и воюем», - сказано в посте.
Кадры растрогали украинцев.
"Пусть все дети Украины так встречают своих родителей", "любовь всегда побеждает зло! Слава Украине! Героям слава", "Сохрани Боже всех защитников", "Боже, какое счастье", "И я радуюсь вместе с этой девочкой. Возвращайтесь живые!!!! Да сохранит Вас Господь", "пусть каждый ребенок в этой многострадальной Украине дождется своего папочки, так этого хочется", "на это можно смотреть вечно! Скорее бы все папаши вернулись к детишкам и были с ними дома!"- пишут в комментариях.
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