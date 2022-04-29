Об этом, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США.
Представитель Пентагона уточнил, что речь идет о «значительном» количестве отступивших военных.
В целом, по информации Минобороны США, в Украине находятся 92 российских батальонных тактических группы. На Донбассе российские военные продвигаются медленно и неравномерно. Причины этому кроются в нерешенных проблемах с логистикой и обеспечением.
«Это не значит, что Мариуполь под российским контролем — они продолжают наносить удары по городу. Они бы этого не делали, если бы его контролировали», — заявил представитель Пентагона.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
"Интенсивность демилитаризации": Подоляк объяснил россиянам, почему взрываются их склады и что будет дальше
Авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые: видео с места
«Есть позитивный сценарий»: Арестович предрек переломный момент в мае-июне
«Мы справимся»: Арестович назвал условие, при котором Украине придется «взять» Приднестровье
Согласно последним данным, оккупанты уже выпустили по Украине более 1900 ракет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский верит, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя.
По его словам, нужно, чтобы и российская сторона "отнеслась к этому вопросу без цинизма и реально выполняла то, о чем говорит".
"Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам", - заявил президент.
Также ранее стало известно, что под завалами полевого госпиталя на заводе "Азовсталь" погиб по меньшей мере один украинский защитник, почти 100 украинских защитников получили контузии.
Напомним, в оккупированном Донецке горит нефтебаза.
Также Politeka.net писала, что Цимбалюк сделал неутешительный прогноз относительно завершения войны.
Кроме того Politeka.net сообщала, что количество пострадавших в результате ракетного обстрела центра Киева резко увеличилось.