Часть российских войск отступила от заблокированного Мариуполя и движется в северо-западном направлении – в Запорожскую область.

Об этом, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Представитель Пентагона уточнил, что речь идет о «значительном» количестве отступивших военных.

В целом, по информации Минобороны США, в Украине находятся 92 российских батальонных тактических группы. На Донбассе российские военные продвигаются медленно и неравномерно. Причины этому кроются в нерешенных проблемах с логистикой и обеспечением.

«Это не значит, что Мариуполь под российским контролем — они продолжают наносить удары по городу. Они бы этого не делали, если бы его контролировали», — заявил представитель Пентагона.

Согласно последним данным, оккупанты уже выпустили по Украине более 1900 ракет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский верит, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя.

По его словам, нужно, чтобы и российская сторона "отнеслась к этому вопросу без цинизма и реально выполняла то, о чем говорит".

"Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам", - заявил президент.

Также ранее стало известно, что под завалами полевого госпиталя на заводе "Азовсталь" погиб по меньшей мере один украинский защитник, почти 100 украинских защитников получили контузии.

Напомним, в оккупированном Донецке горит нефтебаза.

Также Politeka.net писала, что Цимбалюк сделал неутешительный прогноз относительно завершения войны.

Кроме того Politeka.net сообщала, что количество пострадавших в результате ракетного обстрела центра Киева резко увеличилось.