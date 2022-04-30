Враг дважды атаковал позиции наших войск и поплатился, потеряв живую силу и технику.

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха на днях уничтожили боеприпасы оккупационных войск рф. Яркие кадры показали на Facebook-странице бригады.

Захватчики устроили склад своего смертоносного железа на одном из крыльцов частного подворья в селе. Поразить запасы войск рф и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре стало для наших защитников, как они говорят, задачей со звездочкой.

Воинам княжеской бригады это было по силам. Благодаря филигранному удару составная часть вооружения врага моментально сгорела.

"Приятного просмотра! Это именно тот случай, когда страшно красиво. Верьте в воинов, верьте в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" – подчеркнули военные.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно отработали артиллерией по оккупантам, видео.

Как сообщала Politeka, ВСУ отправили "на концерт Кобзона" российских оккупантов.

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