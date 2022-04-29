Русский солдат, который приехал «асвабаждать», до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.

Украинские защитники так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с «грузом 200» забиты битком. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Русский солдат, который приехал «асвабаждать», до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.

«Честно сказать, россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто», – с ужасом рассказывает захватчик.

Он не видит высокой цели в своих действиях: «Здесь беспредел идет! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем».

Оккупант рассказывает о потерях в роте: с 67 военных осталось лишь 10. А дагестанцы и чеченцы вообще убегают со словами, что «это не их война».

«И это правда! Захватчикам нечего делать на нашей земле! А те, кто думают иначе – пополняют уже и так полные ангары», - додали в СБУ.

Напомним, резко увеличилось количество пострадавших в результате обстрела центра Киева.

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