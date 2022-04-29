Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что шокирован ударом России по Киеву во время его пребывания в украинской столице.

Украинский военный аналитик Александр Коваленко пояснил, что обязан сделать генсек после этой атаки.

"Читаю заголовки "Генсек ООН был шокирован ударом по Киеву, пока он был там" и не понимаю, нам Гуттериша теперь, что, пожалеть? Оказать моральную поддержку и в социальной сети прописать 100500 сердечек? Или по приезду в безопасную и комфортную. рабочую зону господин Антониу будет первым делом заниматься не исключением РФ из Совбеза ООН, а оформлением УБД?

Украинские города ежедневно не только обстреливаются, ровняются с землёй... Гибнут и страдают не десятки тысяч, сотни тысяч - миллионы украинцев! Мариуполь, Антониу не слышал, не?

Это реалии Украины, в то время как ООН продолжает вальсировать и сюсюкаться с Россией.

Где-то прилёт, Тоха? А кого-то он каждый день. Каждый час. Как по расписанию. И последние 2 месяца проходят не в комфортном кабинете, с кондишеном и кожаным креслом, а в душном подвале. Так, что ты ощутил всего на всего 0,001% того, что каждый день ощущает большинство украинцев.

Кстати, как не вспомнить март 2020 когда ты Антониу, призвал лидеров “Большой двадцатки” снять санкции, “мешающие” борьбе с коронавирусом, в том числе и с России. Помнишь? А теперь, самое время собрать чемоданы и съездить в Мариуполь. Намотай сопли на кулак и вперёд или после двойного прилёта Киеве в паре километров от твоего пребывания - всё, батарейка разрядилась?", - пишет Коваленко.

Напомним, ранее центральный район столицы попал под ракетный удар оккупантов вечером 28 апреля.

Напомним, силы ВСУ наносят контрудары, продолжаются ожесточенные бои.

Также Politeka.net писала, что Зеленский признался, за что его мучает совесть.