Задача специальной группы была одна – убить или захватить Зеленского и его семью.

В первые часы войны оккупанты пытались штурмовать Офис президента. Об этом он рассказал в интервью журналисту Time Саймону Шустеру.

Из интервью Владимира Зеленского стало известно, что в Офисе президента в первый день войны пытались защитить здание «всем, что могли найти». А украинские военные отражали атаки российских оккупантов на улицах.

Президент рассказал, что оккупанты нашли его и его семью в первые часы войны. В то время вместе с ним в Офисе находилась и супруга, и дети.

В первые дни украинские военные уже сражались с российскими оккупантами на улицах. Как оказалось, российские войска попали к президентской администрации буквально за несколько минут, их выстрелы были слышны в стенах Офиса.

Специально для покушения оккупанты были направлены группами и спускались в центр Киева на парашютах. Задача специальной группы была одна – убить или захватить его и его семью.

Охранникам внутри комплекса пришлось быстро выключить свет и срочно вывезти Владимира Зеленского с помощниками.

"Российские войска дважды пытались штурмовать", – рассказал также Арестович. Зеленский подчеркнул, что на тот момент там были его жена и дети.

Также известно, столица продолжает жить в условиях военного положения. Несмотря на то, что войска страны-агрессора отступили от Киева, угроза для столицы все еще остается. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской военной администрации.

Уточняется, что заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах - но угроза для Киева все еще сохраняется.

Напомним, резко увеличилось количество пострадавших в результате обстрела центра Киева.

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