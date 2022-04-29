Оккупанты выпустили по Украине с начала войны 1900 ракет. Об этом сообщил чиновник Пентагона во время брифинга.

Как стало известно, почти все авиаудары наносятся с российских авиабаз. Они не взлетают и не садятся в Украине.

«Большинство их самолётов прибывают из россии, а затем возвращаются на аэродромы. То же самое касается и ракетных ударов – пусковые установки находятся на территории России», – сообщает Пентагон.

Также известно, что рф совершила уже более 1900 ракетных запусков за 63 дня войны против Украины.

Основная доля ударов самолетов по Украине по-прежнему приходится на Мариуполь и в район сражения на Донбассе.

Мы писали, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о том, что останавливает свою наблюдательную миссию на территории Украины. Это решение связано с тем, что россия наложила свое вето на продление деятельности миссии ОБСЕ.

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, они испробовали все варианты, но позиция рф не оставила иного выхода.

Напомним, Передвигаться по Мелитополю опасно: оккупанты похищают людей на улицах, мэр назвал причину.

Как сообщала Politeka "Все еще хуже...": Осадчая выдала детали скандала, в который втянули Полякову и Матвиенко.

Также Politeka писала, что Днепрян растрогала история с детьми из Мариуполя: пытаются помочь семье.