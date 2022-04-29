В Офисе президента Украины прокомментировали пожары на нефтебазах и военных объектах в России.

Так, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в интервью Politeka Online, отвечая на вопрос относительно возгораний на территории страны-агрессора, заверил, что все из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

«Я думаю, что они регулярно нарушают правила противопожарной безопасности, надо что-то делать с их сторожами. А мы тут ни при чем, нас там нет», - заявил Арестович.

Добавим, что в свою очередь, советник главы ОП и член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк сообщил, что взрывов в России станете ще больше.

"Там будут стремительно расти панические настроения, появляться конфликтные ситуации, взрываться склады, и это будет только углубляться. Интенсивность демилитаризации России, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в следующие недели будет только существенно расти", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП предположил, что в итоге у россиян наконец появятся вопросы, почему они в Украине массово убивают людей и какую цену они будут платить.

Кроме того Подоляк предупредил жителей рф, что Украина будет себя защищать любым способом.

«Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает», - заверил Подоляк.

Отметим, что утром 29 апреля в оккупированном россией Донецке загорелась нефтебаза.