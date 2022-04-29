Бойцы 53-й ОМБр попали в склад российских боеприпасов и успешно уничтожили их вооружение. Об этом стало известно на Facebook-странице бригады, которая представила кадры с места событий.

Так, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха на днях уничтожили боеприпасы оккупационных войск.

Благодаря филигранному удару составная часть вооружения врага моментально сгорела. Сообщается, что оккупанты устроили склад своего смертоносного железа на одном из частного подворья в селе.

Запас боеприпасов оккупантов вмиг сгорел

«Поразить запасы оккупанта и не причинить серьезных разрушений гражданской инфраструктуре стало задачей со звездочкой. Впрочем, воинам княжеской бригады это по силам. Приятного просмотра! Это именно тот случай, когда страшно красиво. Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины!» - информируют бойцы под видео.

Мы писали, также Алексей Арестович в интервью Politeka Online, отвечая на вопрос относительно возгораний на территории страны-агрессора, заверил, что все из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

«Я думаю, что они регулярно нарушают правила противопожарной безопасности, надо что-то делать с их сторожами. А мы тут ни при чем, нас там нет», - заявил Арестович.

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