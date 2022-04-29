В зависимости от региона поминальные дни в Украине, так называемые гробки, в этом году приходятся на 1-3 мая.

Украинцев призвали воздержаться от походов на кладбища в поминальные дни. Об этом предупредили украинцев в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Это связано с риском обстрелов от рф. Ко всему прочему, сегодня даже деоккупированные территории усеяны десятками тысяч взрывоопасных предметов. В службе добавили, что цена высадки цветов на могилу или новый заборчик может стать слишком высокой.

"Лучшее, что мы сейчас можем сделать в память о тех, кто ушел из жизни – самим остаться в живых. Чтобы иметь возможность помогать нашим воинам и крепко держать тыл, бороться до самой Победы. Не игнорируйте предупреждения, не дайте врагу шанса унести еще больше жизней, чем они уже унесли", – добавили в ГСЧС.

В зависимости от региона поминальные дни в Украине, так называемые гробки, в этом году приходятся на 1-3 мая. После Пасхи украинцы всегда спешат в места захоронения умерших родственников и близких, чтобы почтить память о них.

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