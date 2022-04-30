Оккупанты во время перебежки из одного здания в другое недалеко от «Азовстали» попали под перекрестный огонь украинских защитников. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео уличных боев в районе завода "Азовсталь", представив его в Телеграм-канале.

Уникальные кадры из уличных боев в Мариуполе сразу заинтересовали украинцев. Как известно, обычно оккупанты снимают показательные видео, где пытаются изобразить бурную боевую деятельность, хотя рядом нет наших военных. В этот раз оккупант снимает на видео, как его коллеги перебираются в соседнее здание.

"Видео из последних уличных боев в районе Азовстали. Уникальное. Потому что обычно мы видим только ток-ток бойцов с пустыми окнами. Здесь - реальные последствия попыток российских морпехов атаковать Азов и наших морпехов. Был оккупант и нет оккупанта. Снова будут говорить - без потерь. Наши защитники лучшие. Превращают российскую военную элиту в удобрение. Героям Слава!", - сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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