Сильные спитчи президента Зеленского покорили не только украинцев, но и весь мир, так кто же пишет все эти вдохновляющие тексты.

В первые недели российского вторжение президент Украины Владимир Зеленский выступал на разных всемирных площадках. Так, по видеосвязи его включали на заседаниях Европейского парламента, Всемирного банка и даже на церемонии вручения премии "Грэмми". Об этом пишет журнал Time.

Также украинский президент в прямом эфире обращался к парламентам десятков стран мира, призывая помогать Украине оружием и не только. По словам пресс-секретаря Зеленского Дарьяи Заривной, каждую речь готовили с расчетом на конкретную аудиторию. Кроме этого, Владимир Зеленский каждый вечер записывает обращение к народу.

"Очень часто спрашивают, кто спичрайтер Зеленского. Главный – он сам. Он работает над каждой строкой", - отметила Заривная.

Журналист издания Time Саймон Шустер, который провел в Офисе президента две недели, написал, что иногда Зеленский бывает слишком прямолинейным, особенно если речь идет о поставках оружия в Украину. Например, он предложил Совету безопасности ООН рассмотреть вопрос о самороспуске и попросил не приезжать в Киев президента Германии. "Зеленский воспринимает себя не как военный стратег, а как коммуникатор, живой символ государства, борющийся за выживание своей нации", - отметил журналист.

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