Десантники 80-й бригады показали, как нужно встречать оккупантов на украинской земле, записав все на видео.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 65-е сутки от российских оккупационных войск. Несмотря на огромные потери орки продолжают пытаться захватить Украину. Но украинские защитники не сдаются и продолжают правильно возвращать орков домой. В этот раз отличились десантники, которые записали на видео, как горит вражеская броня вместе с живой силой противника. Ролик был опубликован Командованием ДШВ ВСУ на официальной страничке в Фейсбук.

"Как пылает российская техника – можно смотреть вечно!", - написано было в публикации.

Украинцы сразу начали комментировать видео:

"Господь в защиту и помощь, аминь", "Слава героям ВСУ!", "Барбекю", "К победе, я говорила, публикуйте победы!".

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