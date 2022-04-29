Морпехи показали филигранную работу по вражеской бронетехнике, в результате которой были уничтожены две российские БМП.

Морские пехотинцы из 503 отдельного батальона продолжают методично уничтожать врага всеми имеющимися способами. Видео фееричного удара по технике оккупантов рф показали на странице Командования морской пехоты ВМС ВСУ в Facebook.

Морпехи показали филигранную работу по вражеской бронетехнике, в результате которой были уничтожены две российские БМП. Судя по силе взрывов, у экипажей оккупантов было очень мало шансов уцелеть.

"Так бывает, когда ублюдки-"освободители" наслушаются российской фашистской пропаганды и приходят завоевывать чужую землю. Вместо этого они сталкиваются с жестокой реальностью, которая быстро возвращает их на землю, а чаще - под нее", - отметили защитники Украины.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно отработали артиллерией по оккупантам, видео.

Как сообщала Politeka, ВСУ отправили "на концерт Кобзона" российских оккупантов.

Также Politeka писала, десантники показали, как уничтожают оккупантов рф.