СБУ задержала российских военных, что прятались в заброшенных зданиях, которые пытались захватить Южноукраинскую АЭС.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от российских оккупационных войск уже 65-е сутки. Кроме прямых столкновений орки засылают диверсантов, которыми заняты украинские спецслужбы. И сегодня, 29 апреля, стало известно, что СБУ задержала российских военных, которые планировали захватить Южноукраинскую АЭС. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"В Николаевской области:

сотрудники СБУ задержали трех российских военных, скрывавшихся в заброшенных зданиях вблизи Вознесенска. Они входили в группировку, которую пыталось захватить Южноукраинскую АЭС", - отмечено в публикации.

Также спикер заявил, что в Луганской области были задержан глава суда временно оккупированного Новоайдарска. Теперь ему объявлено подозрение в государственной измене.

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