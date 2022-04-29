Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью выгнать врага на севере Украины, а теперь ВСУ активно защищает Харьковскую область. А сегодня, 29 октября, бойцы 92-й бригады опубликовали видео в Фейсбук, показав, как оккупанты пытаются убежать от их дрона.

"Немножко нашей работы. Слава Украине", - подписали кадры с "крысиными бегами" в публикации.

Украинцы страну начали комментировать ролик:

"В машину прямо трехочковый", "Ювелирная работа. Браво", "Прямо в люк, вот это снайпер", "Прямо в форточку, хи-хи", "Национальная сборная Украины по баскетболу!)))".

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