Знаменитый американский писатель, известный как» Король ужасов", убежден, что российский президент несет опасность не только Украине.

Один из самых известных американских писателей современности Стивен Кинг вновь посвятил пост в своем Twitter войне, которую Россия развязала в Украине.

"Путин должен быть уничтожен до того, как он убьет всех нас.

Его публикация встретила большое одобрение у пользователей и разлетелась в Сети.

Напомним, Стивен Кинг выступал на поддержку Украины с самого начала войны. Более того, в марте писатель отказался продлить свои контракты с издательствами на выпуск своих книг в России. Сейчас значительная часть постов Стивена Кинга в Twitter посвящена Украине и ее борьбе с русскими захватчиками.

Отметим, еще до военного вторжения в Украину 23 февраля после часовой скандальной речи Путина и признания так называемых "ДНР " и"ЛНР" Стивен Кинг заявил, что президент РФ сделал большой просчет.

Напомним, Стивен Кинг поддержал украинцев, сделав то, чего обычно не делает

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