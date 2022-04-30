Один из самых известных американских писателей современности Стивен Кинг вновь посвятил пост в своем Twitter войне, которую Россия развязала в Украине.
"Путин должен быть уничтожен до того, как он убьет всех нас.
Его публикация встретила большое одобрение у пользователей и разлетелась в Сети.
Напомним, Стивен Кинг выступал на поддержку Украины с самого начала войны. Более того, в марте писатель отказался продлить свои контракты с издательствами на выпуск своих книг в России. Сейчас значительная часть постов Стивена Кинга в Twitter посвящена Украине и ее борьбе с русскими захватчиками.
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Отметим, еще до военного вторжения в Украину 23 февраля после часовой скандальной речи Путина и признания так называемых "ДНР " и"ЛНР" Стивен Кинг заявил, что президент РФ сделал большой просчет.
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