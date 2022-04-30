Он рассказал, что такие выводы сделал не просто так - целый день слушал переговоры российских военных.

Армия РФ в Украине медленно умирает как физически, так и морально, потери оккупантов продолжают расти. Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Он рассказал, что такие выводы сделал не просто так - целый день слушал переговоры российских военных. Наблюдается явный психологический надлом.

«У меня ощущение, что россия тут умирает. Умирает в буквальном смысле слова. Потери называются по 50, по 70% от подразделения. Причем даже от старших офицеров: ничего не надо, не верим ничему и никому. Вплоть до того, что командиры говорят: "Ну я расстрелял парочку паникёров, не помогает», – рассказал Арестович.

Он подметил, что родителям в рф следует осознать, что их дети могут не вернутся домой и ждать им будет некого. Причем детей лишит жизни именно жестокое командование, которые ведут всех на убой. Воевать многие не хотят, но тех, кто отказывается – вынуждают.

Мы писали, российские оккупанты продолжают нести значительные потери в Украине. Новые данные сообщил Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбук.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 апреля ориентировочно составили 23200 человек личного состава. Только за до сутки было ориентировано около 200 оккупантов.

Напомним, уничтожили полевой состав и не только: в ВСУ рассказали об успехах на южном направлении

Также сообщали, что враг наращивает темпы наступления и хочет окружить войска ВСУ

Как сообщала Politeka, ВСУ подбирается к границе с рф