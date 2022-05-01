Оккупанты массово отказываются идти в наступление на этом направлении.

Оккупанты начинают паниковать от одного лишь упоминания Чернобаевки, где они были разгромлены уже семнадцать раз. Об этом стало известно из нового перехвата СБУ, записть представлена на странице в Фейсбук.

На данный момент уже известно, что оккупанты массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут «дураков», которые готовы пойти на Чернобаевку вместо них самих.

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», - жалуется захватчик из «ДНР».

Он рассказал, что после бегства оккупантов лишь 5 из 20 человек «ДНР» были согласны идти в атаку. Других убедить приходится новыми ухищрениями – лгать, рассказывать, что солдаты наступать не будут. Тем не менее, желающих мало.

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В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых 9-этажек. В одном из помещений был травмирован мужчина, владелец одной из квартир.

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