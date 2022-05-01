Оккупанты начинают паниковать от одного лишь упоминания Чернобаевки, где они были разгромлены уже семнадцать раз. Об этом стало известно из нового перехвата СБУ, записть представлена на странице в Фейсбук.
На данный момент уже известно, что оккупанты массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут «дураков», которые готовы пойти на Чернобаевку вместо них самих.
"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», - жалуется захватчик из «ДНР».
Он рассказал, что после бегства оккупантов лишь 5 из 20 человек «ДНР» были согласны идти в атаку. Других убедить приходится новыми ухищрениями – лгать, рассказывать, что солдаты наступать не будут. Тем не менее, желающих мало.
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