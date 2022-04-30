В россии к 9 мая начинают искать массовку за оплату на шествие "бессмертный полк", предлагают по 300 рублей в час.

В телеграмм-каналах распространили пост из сообществ рф, в котором ищет людей для массовки. Оказалось, что в рф закончились патриоты, которые на 9 мая устраивают шествия "бессмертного полка", так что решили нанимать желающих за деньги.

Судя по описанию объявления, срочно ищут желающих в санкт-петербурге, которые готовы целый час участвовать в шествии за 300 рублей. При этом указывается, что фото (на палке) массовке выдадут. Из требований к желающим – активность, общительность и фотоотчет своего присутствия. Судя по тому, что просят еще и выслать геолокацию, массовку для "бессмертного полка" собирают не только в петербурге, но и в других городах, а деньги обещают скинуть на карту.

Писать организаторам нужно строго по форме – от персональных данных до размера одежды, места работы и района проживания.

Отметим, что в одном из телеграмм-каналов также распространили фото с прошлогоднего шествия "бессмертного полка", точнее не самого мероприятия, а "дедов на палках" на мусорке.

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