За два месяца войны Вооруженные Силы Украины уничтожили такое количество танков, которое российские заводы производят за четыре года. Об этом говорится в инфографике агентства Top Lead, распространенной пресслужбой Верховной Рады Украины.

30 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала войны в Украине было уничтожено 1008 российских танков, из них 22 - за минувшие сутки.

"Есть первая 1000 уничтоженных российских танков. Даже немного больше - 1008. Это 4 года работы российских танковых заводов. За 2 месяца! Это больше, чем есть в армиях многих стран», - говорится в сообщении Top Lead.

Отмечается, что стоимость российский танков, которые уничтожили ВСУ составляет 5,1 миллиардов долларов, что больше годовых бюджетов некоторых стран, которые входят в состав рф.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 апреля ориентировочно составили 23200 человек личного состава. При этом за сутки было ликвидировано около 200 оккупантов.

Также украинские защитники позбавли захватчиков 2445 (27 за минувшие сутки) боевых бронированных машин, 436 (+1) артиллерийских систем, 151 РСЗО, 77 (+4) средств ПВО, 190 (+1) самолет, 155 вертолетов, 1701 (+6) единиц автомобильной техники, 8 единиц кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 232 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 (+1) единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

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