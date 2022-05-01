Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг понес колоссальные потери, но продолжает попытки захватить Украину. А сегодня, 30 апреля, ВСУ показали, как накрыли вражескую артиллерию, которая стреляла по украинским позициям. Об этом сообщило "Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Фейсбук.

"Расчеты *** гаубиц "Мста-Б" полагали, что безнаказанно могут обстреливать позиции украинских воинов. Однако наши разведчики вовремя обнаружили месторасположение кафиров, после чего украинская артиллерия нанесла огненное поражение. В ходе дальнейшей корректировки «камни» с неба попали по боекомплекту, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал".

Вторая «сильнейшая» армия мира безуспешно продолжает направлять в ад своих безымянных солдат. Обманутые русской пропагандой, они погибают без чести и идут на верную смерть. Что ж, это их выбор…", - отметили в публикации.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:

"Такое впечатление что-то уже дошло на фронт с дальнобойного", "Красиво! Арта ЗСУ - это сила!!!", "Смерть врагам!!!!!! Слава ЗСУ!!!"

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