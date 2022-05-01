"США и их европейские союзники активизируют усилия по вооружению Киева и готовятся к..."

Россия столкнулась с нехваткой точных ракет, а ее оружейные заводы не имеют возможности производить достаточно, пишет Finansial Times со ссылкой на западных чиновников.

Ограничения в области поставок оружия России и влияние западных санкций означают, что Москве приходится транспортировать ракеты из других частей страны в Украину.

«Их запасы ограничены, они сокращаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты «Калибр» с других стратегических направлений, где они могут сохраняться», — сказал один из западных чиновников в пятницу, 29 апреля, имея в виду крылатые ракеты морского базирования.

«Это дает вам некоторые признаки того, что их запас высокоточного оружия сокращается», - отметил чиновник.

В то же время США и их европейские союзники активизируют усилия по вооружению Киева и готовятся к затяжному конфликту, а администрация Байдена стремится прислать Украине военной, экономической и гуманитарной помощи на 33 миллиарда долларов.

При этом, по оценке Пентагона, Россия отстает как минимум на несколько дней от своей цели окружить украинские силы на Донбассе.

"Мы считаем, что они намеревались продвинуться намного дальше в плане полного окружения украинских войск на востоке, и они не смогли соединить север с югом. На самом деле они не близки к соединению Севера с Югом, поскольку украинцы продолжают отбиваться", - сказал высокопоставленный представитель обороны США.

Западный чиновник сказал, что трудности России с пополнением управляемого вооружения были вызваны как «качеством их промышленной базы», а также западными санкциями, которые ограничивают их способность создавать больше возможностей в то время, когда будет нужно иметь влияние на поле боя».

По словам чиновника, недавние удары в Киеве были направлены на военные производственные мощности, а атаки на жилые районы «возможно были промахами».

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