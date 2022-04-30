Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Хоть враг и понес колоссальные потери, он продолжает попытки захватить Донбасс. И ВСУ показали, как эффектно продолжают уничтожать врага на Донбасском направление. Новое видео опубликовано было на страничке "СтратКом ВСУ" в Фейсбук.

"Более 30 единиц техники, из которых более половины танков, а также БТРы, БМД и МТЛБ были уничтожены благодаря филигранной работе нацгвардейцев и военных ВСУ.

Группа бойцов специального назначения Национальной гвардии Украины, проводя разведку на одном из Изюмских направлений, обнаружила многие единицы техники, пункт управления и место жительства личного состава противника", - написано было под кадрами.

Украинцы сразу начали комментировать видео:

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"Котики наши, да хранит вас Бог! Слава ВСУ! Слава Украине!", "ребята, благодарим вас! Вы приближаете нашу Победу", "На это можно смотреть вечно. Слава ВСУ!".

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