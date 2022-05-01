Позже он добавил, что лучше было бы выстрелить себе в ногу.

Российские оккупанты не хотят воевать в Украине до такой степени, что готовы наносить сами себе увечья. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, представленные СБУ в Фейсбук.

Сообщается, что захватчики уже готовы забивать себе в тело осколки. За такое «ранение» они надеются заодно и компенсацию, как за боевое ранение.

«Да я, блин, думаю е*нуть о какой-нибудь угол себя руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... , молотком забить?» – рассуждает оккупант.

Позже он добавил, что лучше было бы выстрелить себе в ногу. Ему также рассказали, что это самострел и так нельзя, он не получит компенсации.

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Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге 30 апреля, информируя о ситуации в Черноморской и Азовской операционных зонах.

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