Появилось видео, на котором едут машины с символикой ООН забирать украинцев с "Азовстали".

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищаются от российских оккупантов. Самая сложная ситуация сейчас в Мариуполе, где украинские защитники окружены на "Азовстали". А сегодня, 30 апреля, стало известно, что бойцов эвакуирует ООН. Видео с машинами ООН с белыми флагами уже появились в сети.

"В соцсетях появилось видео колонны пустых автобусов, которые прибыли в район «Азовстали» в сопровождении джипов ООН и машин с белыми флагами.

Напомним, что делегации ООН и Красного креста, которые ведут переговоры по выводу людей из «Азовстали»", - отметили в паблике "Где в Киеве"

После этого командир "Азова" Святослав Паламар подвердил эвакуацию людей. Но забрали только 20 гражданских, а раненых защитников вывозить не собираются.

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