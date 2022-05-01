Также можно заметить, что в этом году некоторых видов техники и вовсе не будет.

На параде, который рф цинично устраивает на 9 мая и кричит в пропагандистских СМИ, что они не будут останавливаться, в этом году будет меньше техники. Как рассказал Владимир Зеленский в своем обращении, благодаря прекрасной работе наших воинов, на параде у россии военной техники заметно меньше.

В Телеграм-каналах привели статистику, согласно которой, в прошлом году рф вывела на свой парад о 197 единиц техники, а в этом году будет лишь 131 единица. Также можно заметить, что в этом году некоторых видов техники и вовсе не будет.

А именно:

пропали танки Т-80БВМ, ТОС-1А «Солнцепёк», ЗРК «Панцирь-С», САУ 2С35 «Коалиция-СВ», системы дистанционного минирования «Земледелие» (БМ ИСДМ) и бронеавтомобили БКА «Патруль» и БА «Урал».

Напомним также, что трофеями в Украине стали уже более 1100 единиц техники рф, а уничтоженной техники уже более 3 тысяч единиц.

«У россии всё ещё хуже, чем мы думали» - добавляют в сети, приведя наглядную статистику.

Также известно, в воскресенье, 1 мая, в 9:38 в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

"Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно», — говорится в сообщении.

Напомним, Три корабля рф с "калибрами" в Черном море: в Минобороны сделали предупреждение

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