ВСУ снова нанесли удар по оккупированному острову Змеиный, как известно несколько дней назад наши защитники успешно уничтожили там пункт командование и враг понес крупные потери. Об этом информирует оперативное командование «Юг» на странице в Фейсбук.

Сообщается, украинские защитники уничтожили на острове Змеиный более 40 оккупантов и четыре единицы зенитного вооружения.

В результате удара было уничтожено:

три российские зенитные установки

зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10»

машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием

ликвидировано 42 оккупанта

"Мир стал немного чище" - иронично подметили наши защитники в обращении.

Мы писали, за прошедшие сутки россияне обстреляли Харьков трижды — из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

«Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, освобождающих населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду, есть 1 пострадавший», — предупредил Синегубов.

Напомним, ВСУ нанесли оккупантам значительные потери на Харьковщине: сколько россиян не вернутся живыми

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