ВСУ снова нанесли удар по оккупированному острову Змеиный, как известно несколько дней назад наши защитники успешно уничтожили там пункт командование и враг понес крупные потери. Об этом информирует оперативное командование «Юг» на странице в Фейсбук.
Сообщается, украинские защитники уничтожили на острове Змеиный более 40 оккупантов и четыре единицы зенитного вооружения.
В результате удара было уничтожено:
три российские зенитные установки
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машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием
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Мы писали, за прошедшие сутки россияне обстреляли Харьков трижды — из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
«Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, освобождающих населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду, есть 1 пострадавший», — предупредил Синегубов.
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