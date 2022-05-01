В рф начинает идти волна почтовых отправлений в виде груза 200 по месту назначения. Ситуацию прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Politeka Online 30 апреля.
Сейчас россияне смогут осознать масштабы своих потерь.
«В столице Бурятии спортивный комплекс их самый любимый в центре города превратился в ритуальный зал. Они оттуда уже даже не убирают венки. Они только меняют гробы и каждый раз провожают в последний путь», - отметил он.
«Сейчас начинает идти волна почтовых отправлений в виде груза 200 по месту назначения. То есть тела российских солдат они наконец начали рассылать по домам», - добавил Жданов.
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Также 29 апреля Калининград получил 11 гробов и 34 раненых, практически все тяжелые, большинство с оторванными конечностями.
«А Калининград – город маленький. Там все друг друга знают. Потому что это большой военный городок по большому счету, там же ж целый округ Калининградский. И вот теперь пусть они заценят. И раненые им расскажут, что творится в Украине, и за что они воюют», - отметил Жданов.
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