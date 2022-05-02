Украинские защитники показали, как успешно уничтожают технику оккупантов. В этот раз в ролике можно увидеть, как «исчезает» российский Ка-52 "Аллигатор" за 15 млн долларов. Об этом в Телеграме сообщает Оперативный ВСУ.
Так, в сети появилось видео удара нашим ПТРК «Стугна-П» по разведывательно-ударному вертолету – подразделения ВСУ уничтожили боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор».
«В сети появилось видео удара нашим ПТРК "Стугна-П" по рашистскому разведывательно-ударному вертолёту с его уничтожением» - сказано в сообщениях в сети.
Отметим, «Аллигатор» - это вертолет оккупантов, осуществляющий разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
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