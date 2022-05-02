Украинские защитники показали, как успешно уничтожают технику оккупантов. В этот раз в ролике можно увидеть, как «исчезает» российский Ка-52 "Аллигатор" за 15 млн долларов. Об этом в Телеграме сообщает Оперативный ВСУ.

Так, в сети появилось видео удара нашим ПТРК «Стугна-П» по разведывательно-ударному вертолету – подразделения ВСУ уничтожили боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор».

«В сети появилось видео удара нашим ПТРК "Стугна-П" по рашистскому разведывательно-ударному вертолёту с его уничтожением» - сказано в сообщениях в сети.

Отметим, «Аллигатор» - это вертолет оккупантов, осуществляющий разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Мы писали, в Киеве на фоне дефицита топлива водители портят чужие автомобили, стараясь быть первыми в очереди на АЗС.

Инцидент произошел на одной из киевских АЗС, где выстроилась колонна автомобилей, в надежде заправиться на 10 литров.

По словам потерпевшего, он занял очередь на газозаправочную станцию Okko, после чего к машине подошли двое агрессивно настроенных мужчин.

Напомним, Три корабля рф с "калибрами" в Черном море: в Минобороны сделали предупреждение

Также Politeka сообщала, что одесситам назвали альтернативу для прогулок

А еще Politeka писала, что новый запрет с 1 мая: что нужно знать жителям Одесской области