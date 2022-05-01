Как пишет Politreka.net, украинцы уже 67-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. В последнее время все чаще необъяснимые события происходят в областях россии, которые граничат с Украиной. То кто-то покурит на нефтебазе, то загорится склад боеприпасов. А сегодня, первого мая, стало известно, что в Курской области обвалился мост. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем ТГ-канале.
"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - отметил губернатор.
Напомним, Филатов отреагировал на "появление" врага в Зеленодольске
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
"Это изощренное издевательство": в рф раненных оккупантов пришел "подбодрить" Петросян, что из этого вышло
В Одессе прогремело три взрыва, объявлена воздушная тревога: подробности
Ефросинина раскрыла, чем поплатился Галкин за поддержку Украины: "Он потерял все, готовится..."
Полякова не стала церемониться с кумой Порошенко после ее угроз: "Застройщица вы наша"
А еще Politeka сообщала, что Огневич высказалась о ситуации в Мариуполе и рассорила украинцев
Также Politeka писала, что полковник Олег Жданов рассказал о приближении решающих боев