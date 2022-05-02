Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на военные источники.
Так, по словам одного из них, существует «ряд индикаторов», которые указывают на нападение в ближайшем будущем на бывшее советское государство, в армии которого всего 3250 солдат. Это приведет к тому, что российские войска двинутся в черноморский порт Одессы с запада.
Источники утверждают, что Кремль уже принял решение об атаке.
«Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной», — пояснил источник издания в военных кругах.
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Также он объяснил, что если рф признает независимость Приднестровья, тем самым нарушая территориальную целостность Молдовы, повторится «донбасский сценарий». Накачивая регион оружием, дальше они захотят присоединить его к составу рф.
Напомним, выяснилось, куда оккупаты перебросили технику из-под Мариуполя.
Также Politeka.net писала об угрозе из Приднестровья - какую цель преследуют оккупанты.
Кроме того Politeka.net сообщала, что россия задумала новую провокацию - возможны жертвы.