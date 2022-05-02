Об этом в эфире единого телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты не могут продвинуться в атаках, но продолжают обстреливать гражданских.

«Враг не может продвинуться даже по тем направлениям, которые он был вынужден изменить, корректируя свои планы быстрого продвижения вглубь Донетчины и захват основных ключевых городов. Но точно могу сказать, что их планы по маю, празднованию 9 мая, фактически сломаны», - сообщил Кириленко, добавив, что украинские защитники будут защищать Донетчину и свое государство столько, сколько нужно.

«До полного уничтожения врага и нашей общей победы. Для этого делается всё», - заверил глава Донецкой ОВА.

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Отметим, в то же время в британской разведке сообщили, что Россия задействовала в Украине примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

Четверть сил, вероятно, выведены из строя.

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А в Генштабе ВСУ сообщали, что за предыдущие сутки только на территории Донецкой и Луганской областей отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

Напомним, стало известно имя преемника Путина, которого готовят к серьезной операции.

Также сообщалось, что в Кремле приняли решение о нападении на еще одну страну.