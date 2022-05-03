Успешная операция по уничтожению вражеской техники и российских оккупантов была проведена в районе поселка Ямполь Донецкой области.

Российские спецназовцы из Сибири были уничтожены украинскими защитниками на Донетчине. Видео с места было опубликовано в Telegram-канале Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В частности, на опубликованном видео зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения главного управления (ранее известное как ГРУ) российской федерации.

Успешная операция по уничтожению вражеской техники и российских оккупантов была проведена в районе поселка Ямполь Донецкой области.

Украинские десантники продолжают успешно вести боевые действия на этом направлении, постоянно уничтожая российских оккупантов и их бронетехнику. Оккупантам не надо было лезть в нашу страну. Здесь их ждет только поражение.

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