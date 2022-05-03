Мужество и смелость 18-летнего Славы просто поражает, мама буквально умерла у него на руках.

Жизнь 18-летнего Славы Ялова изменилась навсегда. Ему пришлось взять на себя огромную ответственность за четырех младших братьев и сестер после трагической гибели мамы. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Родом семья из поселка Верхний Торецк в Донецкой области, который был временно оккупирован российской армией. В один из дней 18-летний Слава возвращался с мамой домой, когда рядом прилетели два снаряда. Парня оглушило, а вот мама его погибла.

"Он оглушил сначала, на пару секунд. Я открываю глаза, а мама лежит на боку. Ее последние слова: "Со мной все хорошо". Я переворачиваю ее, а там…", - рассказал Слава, не сдерживая слез. Он звал на помощь, перевязывал одеждой раны, но спасти маму ему не удалось.

После того, как удалось кое-как похоронить маму, Слава собрал двух младших братьев, и двух сестер, они сели на эвакуационный поезд и уехали во Львов. Уже на здесь парень оформил опекунство над младшими детьми, чтобы их не забрали в приюты.

Сейчас семейство, у которых не осталось никаких родственников, живет в двух комнатах в общежитии. Дети ходят в школу, сам Слава тоже учится, заботится о братьях и сестрах, а еще и мечтает стать врачом и помогать людям.

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